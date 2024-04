Drama e ação marcam o filme “Guerra Civil”, que estreia no Cine Araújo

"Guerra Civil" chega às telonas, no Cine Araújo de Mauá, para apresentar ao público um enredo de suspense e adrenalina. A produção é mais uma obra internacional que conta com a participação do ator brasileiro Wagner Moura (Joel), que já atuou em filmes como Tropa de Elite. Além dele, o filme conta também com as atuações de Kirsten Dunst (Lee), Cailee Spaeny (Jessie) e Nick Offerman (Presidente).

A obra vem chamando a atenção dos críticos internacionais, ao descrever o longa como uma representação impactante e perturbadora de um conflito fictício nos Estados Unidos.

O filme tem a duração de 1 hora e 49 minutos, e os ingressos já estão disponíveis para venda no site ou aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

SINOPSE

“Guerra Civil” é dirigido e roteirizado por Alex Garland, já conhecido por “Ex_Machina: Instinto Artificial”, de 2015, e narra uma história que se passa em um futuro não tão distante em que a corrida à Casa Branca coloca em risco o futuro dos Estados Unidos. Em meio a esse cenário, uma equipe pioneira de jornalistas se vê dentro de uma guerra civil instaurada na nação. A partir de então, o grupo viaja pelo país para registrar as faces da violência que tomou as ruas do lugar. Porém, no desenrolar da trama, eles mesmos se tornam o alvo da ação.

O filme possui classificação indicativa de 18 anos. A programação, sujeita à alteração sem aviso prévio, está disponível no Plaza Shopping Mauá, que fica na Avenida Gov. Mario Covas Júnior,1, no centro.