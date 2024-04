Fondue: chefs indicam as melhores fondues de São Paulo

Fondue é uma receita suíça que, originalmente, consiste em pedaços de pão mergulhados em queijos diversos derretidos de forma especial. Com o passar do tempo, outras versões foram sendo criadas, desde a introdução de diferentes tipos de queijo, até a ressignificação em fondue de carne - na qual cortes variados são fritos em óleo quente - e doces - como a fondue de chocolate.

Para quem é fã dessa delícia, escolher o melhor restaurante de fondue é um desafio constante, mas a gente te dá uma ajudinha. Conversamos com chefs para indicarem as suas fondues preferidas em São Paulo, aqui estão as três sugestões.

Era uma vez um Chalezinho

Essa foi uma das primeiras casas especializadas em fondue no País, combinando fondues de qualidade com uma atmosfera típica de chalés dos Alpes Suíços. Para Marcelo Schomer, chef do Chez Amis Bistrô, o Chalezinho é "o restaurante mais clássico de fondue, com destaque para a diversidade de opções salgadas, doces e acompanhamentos".

A chef Roberta Diacoli, do Petros Greek Taverna, concorda. "É um lugar lindo e com ótimas fondues que está há anos no mercado. Pioneiro no segmento, é o único lugar de que realmente gostei de todos os tipos disponíveis".

Lá, é possível pedir fondues à la carte (partindo de R$ 119) ou em rodízio (a partir de R$ 318 para duas pessoas), incluindo diferentes versões da de queijo - como original, quatro queijos, marguerita e até zero lactose -, de carne - com filé mignon, frango e baby beef - e doces - como de leite ninho com Nutella, doce de leite e chocolates ao leite, meio-amargo e com marshmallow cremoso.

Onde

Chalezinho ITAIM - Rua Jorge Coelho, 160, Itaim Bibi - Jardim Paulistano

@chalezinho

Hannover

A chef Adriana Silvério, do bistrô francês Rendez-vous, sugere o Hannover, restaurante especializado em fondue de diversos tipos. "Trabalham com excelentes queijos suíços, têm um ótimo custo-benefício e a arquitetura clássica do lugar é muito aconchegante, perfeita para dates".

Com estética inspirada no castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, imita um chalé alpino que serve diversas fondues salgadas e doces à la carte (na faixa de R$ 98 a R$ 198 para duas pessoas). Os sabores incluem queijo clássico, picanha uruguaia, camarão com catupiry, chocolate, Leite Ninho e Ferrero Rocher. Também é possível pedir rodízios, que partem de R$ 98 por pessoa.

Onde

Avenida Cotovia, 445 - Moema

@hannoverfondue

Restaurante Florina

"O melhor da culinária suíça e alemã em São Paulo", de acordo com o chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina, é um ambiente acolhedor, com lareira e mesas ao ar livre. O restaurante Florina oferece uma "autêntica culinária suíça" e serve fondues à la carte para duas pessoas.

No caso das de queijo, o que varia são os tipos utilizados e ingredientes especiais, como a fondue de queijos Gruyère, Emmental e Appenzeller (R$ 265) e a fondue de queijos Gruyère e Emmental com cogumelos sortidos (R$ 235). Há também uma opção doce de fondue de chocolate, acompanhada de frutas frescas e biscuits artesanais por R$ 125.

Onde

R. Cristóvão Pereira, 1220 - Campo Belo

@florinacozinhasuica