Guterres: é hora de interromper perigoso ciclo de retaliação no Oriente Médio

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu nesta sexta-feira, 19, no Twitter que sejam interrompidas as hostilidades no Oriente Médio. A mensagem foi publicada no X (ex-Twitter), horas após um ataque atribuído a Israel no Irã.

"É a hora de interromper o perigoso ciclo de retaliação no Oriente Médio. Eu condeno qualquer ato de retaliação e apelo à comunidade internacional para trabalhar juntos e impedir qualquer acontecimento a mais que poderiam levar a consequências devastadoras para toda a região e para além dela", afirma a mensagem.