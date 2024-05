Israel afirma que Turquia está quebrando acordos ao interromper comércio em portos

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, alegou que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está quebrando acordos ao bloquear o comércio de importações e exportações israelenses nos portos turcos. "É assim que um ditador se comporta, desconsiderando os interesses da população turca e de empresários, ignorando acordos internacionais de comércio", escreveu o ministro, em publicação no X, antigo Twitter.

De acordo com Katz, o Ministério das Relações Exteriores entrará em contato imediatamente com autoridades relevantes para criar alternativas ao comércio com a Turquia, incluindo por meio da produção local e importações de outros países.

Mais cedo, uma reportagem da Bloomberg revelou que a Turquia interrompeu o comércio com Israel nesta quinta-feira, segundo relatos de fontes. No entanto, nenhum órgão oficial da Turquia confirmou a informação até o momento.