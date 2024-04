Desescalada continua a ser a ordem do dia, em relação ao quadro no Irã, diz chanceler alemão

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, divulgou nesta sexta-feira, 19, breve mensagem no X (ex-Twitter), no qual reforça a importância de que seja evitada uma escalada nas tensões entre Israel e o Irã. O comentário é veiculado horas após um aparente ataque israelense contra a cidade iraniana de Isfahan, aparentemente com efeitos modestos e sem sinal de retaliação de Teerã, ao menos por enquanto.

"Em relação à nova situação no Irã: pedimos a todos que continuem a contribuir para a desescalada no futuro. Desescalada continua a ser a ordem do dia. Falaremos sobre isso com todos nossos amigos e aliados e trabalhamos junto com eles nessa direção", afirmou Scholz.