AIEA confirma que não há estragos a instalações nucleares do Irã

A Agência Internacional de Energia (AIE), braço da Organização das Nações Unidas, confirma hoje, em mensagem no X (ex-Twitter), que não há estragos a instalações nucleares do Irã. A declaração é dada após, segundo fontes, Israel ter realizado um ataque contra a cidade iraniana de Isfahan, onde existem instalações do tipo.

A AIEA ainda pede "máxima cautela" a todos os envolvidos nas tensões no Oriente Médio "e reitera que as instalações nucleares nunca devem ser alvo em conflitos militares". "A AIEA monitora a situação muito de perto", acrescenta a mensagem.