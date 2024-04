Grupo de empresários se reúne com ministro Luiz Marinho em Brasília

Em reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), o setor de serviços pediu para ter representantes nas reuniões das comissões do Ministério. O pedido foi feito pelo presidente da CNS (Confederação Nacional dos Serviços), Luigi Nese, que apresentou a proposta técnica de desoneração da folha de pagamento no âmbito da reforma tributária.

“O setor de serviços representa 75% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, mas não vive um bom momento. Nossa proposta apresenta números claros e objetivos que garantem um aumento significativo na geração de emprego e renda no país. Queremos estar dentro das reuniões do ministério para discutir essas questões. Ficamos felizes de vermos que o ministro Luiz Marinho recebeu nosso pedido com bons olhos e nos garantiu que irá incluir o CNS nas comissões”, declarou Luigi.

A entidade pede que a contribuição ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social - cuja alíquota chega a até 20% sobre a remuneração dos empregados - seja zerada e substituída por uma contribuição previdenciária sobre a movimentação financeira.

“É importante participarmos desse diálogo. Já estivemos com o ministro Luiz Marinho no início do ano e agora ele nos abriu as portas novamente. Isso significa que estamos progredindo nesse processo. Ele (Marinho) também nos garantiu que estaremos dentro das comissões do Ministério para falarmos dessa e outras propostas que virão”, disse Luigi.

A convite do presidente da CNS, o encontro contou também com a presença do ex-secretário da Prefeitura de São Caetano, Nilson Bonome (PDT), que reforçou o pedido para uma maior atuação da entidade no governo federal.

“Em São Caetano, o ex-prefeito Luiz Tortorello foi pioneiro em trazer o setor de serviços para a região. A cidade atraiu grandes empresas do ramo, movimento que posteriormente se repetiu nas outras cidades do Grande ABC”, comentou Bonome.

Além do pedido feito pela CNS, Marinho e Bonome também trataram sobre as eleições deste ano no Grande ABC. Amigos de longa data, os dois conversaram sobre as composições partidárias que estão sendo formadas e se comprometeram a trabalhar juntos na corrida eleitoral.

“O Marinho é um grande amigo meu há muito tempo. Claro que falamos sobre política e do cenário no Grande ABC, embora não tenha sido o principal tema do encontro. Mas fizemos um panorama de tudo o que está acontecendo na nossa região”, disse Bonome.