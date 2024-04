Yasmin Brunet promove 'After Secreto' com ex-BBBs, mas sem finalistas do grupo fada

Na noite de quarta-feira, 17, a modelo Yasmin Brunet promoveu um "After Secreto" no Rio de Janeiro, uma celebração para marcar o encerramento do BBB 24. A festa ocorreu logo após a participação dos ex-participantes no programa BBB - A eliminação, transmitido pelo canal Multishow.

Entre os ex-BBBs desta edição do reality, compareceram no evento Wanessa Camargo, Leidy Elin, Marcus Vinícius, Thalyta Alves, Vanessa Lopes, Juninho, Vinicius Rodrigues, Lucas Buda, Rodriguinho, Pitel, Raquele, MC Bin Laden, Nizam e Maycon. A festa também contou com a presença da cantora Pocah, ex-BBB 21, e MC Daniel, ex-namorado de Yasmin Brunet.

Os finalistas desta edição, Davi, Isabelle e Matteus, assim como Alane e Beatriz do grupo Fada, não apareceram nos vídeos compartilhados nas redes sociais.

A noite foi animada por DJs e incluiu um estúdio temporário de tatuagem que oferecia desenhos de gnomos e fadas, elementos que simbolizam os grupos adversários desta temporada do programa.

Um dos destaques do evento foi a reconciliação entre Yasmin Brunet e Rodriguinho, após conflitos anteriores no programa. Um vídeo compartilhado no perfil do cantor mostra ambos juntos, com Yasmin declarando que "a paz estava selada". A briga entre os ex-BBBs foi motivada por comentários de Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin durante o programa.