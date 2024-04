Grávida de 7 meses é mantida em cárcere privado por traficantes no Rio

Uma grávida de sete meses, mantida em cárcere privado por traficantes do Morro da Providência, centro do Rio de Janeiro, foi resgatada pela Polícia Civil em operação na quarta-feira, 17. Inicialmente, os policiais se deslocaram para cumprir mandados de busca e apreensão em um edifício na Avenida Venezuela, onde traficantes faziam venda de entorpecentes. No local, identificaram e resgataram a gestante.

Segundo a polícia, a mulher foi mantida em cárcere privado após desentendimento entre o companheiro dela, morador do edifício e traficantes. Desde então, os criminosos começaram a cobrar R$2,2 mil para liberar a mulher. A corporação não informou quanto tempo ela esteve presa no local.

Ainda na operação, uma adolescente de 17 anos foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação. De acordo com a polícia, ela estava com farta quantidade de droga, anotações referentes ao tráfico e telefones celulares roubados e furtados.

A operação foi um trabalho conjunto entre o 5ª DP (Mem de Sá), 1ª DP (Praça Mauá), 4ª DP (Presidente Vargas) e da 6ª DP (Cidade Nova). Investigações para identificar os envolvidos no sequestro da grávida seguem em andamento.