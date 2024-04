Lore Improta e Léo Santana querem ter outro filho ainda em 2024

A família vai aumentar? Parece que sim. Lore Improta usou as redes sociais para interagir com o seguidores e entregou que planeja ter outro filho com Léo Santana ainda em 2024.

- Ainda estou com meu chip [implante contraceptivo], mas ele [Léo Santana] trabalha na intenção de falhar o meu chip [risos]. Esse ano, se Deus quiser, ele vai mandar um nenenzinho para gente.

O casal já tem Liz, de dois anos de idade, e, inclusive, já pensam no nome do próximo herdeiro.

- Se for menino, vai se chamar Lorenzo. Se vier uma menina, a gente não tem nome.