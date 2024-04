Rodrigo Teaser se apresenta em noite de flashback no Aramaçan

Os fãs de Michael Jackson em Santo André têm um encontro marcado com a nostalgia e o talento de Rodrigo Teaser no próximo dia 27 de abril. O renomado cover do Rei do Pop se apresentará no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345 – Silveira) prometendo uma noite repleta de hits e performances que relembram a icônica carreira do astro mundial. A apresentação faz parte da Festa Túnel do Tempo, que reunirá DJs e convidados para relembrar músicas e vídeos dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000.

O evento terá apresentação ainda dos DJs Cesinha Sunshine, Marcelo Batman, Portuga e Marcão M Flash. Em relato ao Diário, Rodrigo diz que por se tratar de um show que acontecerá no meio de uma balada flashback, ele e sua equipe estão preparando apresentação que siga o caminho, trazendo músicas dançantes e um clima retrô. Rodrigo diz que, mesmo Michael sendo um artista dos anos 1980, 1990 e 2000, algumas de suas canções estavam muito à frente do tempo e soam ainda hoje como atuais, o que torna o artista ídolo de diversas gerações.

“Michael Jackson é gigantesco, é eterno, será lembrado quando eu não estiver mais aqui”, afirma o artista, um dos maiores covers do ídolo norte-americano. “Não fazia ideia que poderia chegar tão longe. Só ia fazendo, produzindo e dando um passo de cada vez. Buscava fazer as coisas serem cada dia maiores e melhores. Quando me dei conta, os fãs do Michael tinham entendido e abraçado a ideia e aos poucos o público passou a vir também. Entendo que o show é como uma experiência e eu preciso estar preparado para isso.”

O artista aponta que o processo do show é longo e requer cuidado e atenção. Após escolhido o repertório, é realizada uma extensa pesquisa sobre versões de cada música que já foram apresentadas ao vivo. Com o setlist escolhido, é a vez de a banda pensar o espetáculo, produzindo bases musicais com percussão, metais e backings vocals, por exemplo. Caso as canções tenham bailarinos, ainda são ensaiadas coreografias, e figurinos específicos são produzidos. Segundo Rodrigo, são diversos elementos diferentes que precisam se comunicar de forma que pareça tudo natural.

“Queremos apresentar o melhor show possível para que eles saiam de lá pensando que a arte do Michael é tão rica que segue viva em outros artistas”, finaliza Rodrigo. Os ingressos já estão à venda, no Qr-Code ao lado, e em pontos físicos, que podem ser conferidos nas redes sociais da Festa Túnel Do Tempo.