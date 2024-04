Murilo Benício revela que comprou apartamento assombrado de Adriana Esteves e viveu com fantasma: Eu rezava tanto

Ao que parece, Carminha complicava a vida de Tufão desde 1999. Isso porque Murilo Benício confessou que comprou um apartamento de Adriana Esteves que estava mal-assombrado e teve até que dividir a propriedade com um fantasma que adorava pregar peças em sua família.

Durante entrevista para o programa Que História É Essa, Porchat?, o ator disse que, na época, estava passando por sua primeira separação após terminar com Alessandra Negrini e decidiu se mudar para o imóvel junto do filho, Antonio Benício, que tinha quatro anos de idade.

- Eu estava em um momento muito especial da minha vida, minha primeira separação. A gente estava precisando fazer um lar, um paraíso para a gente, para valorizar e fazer uma coisa linda. Aí eu comprei o apartamento dela [Adriana Esteves]. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara - o fantasma.

E continuou dizendo que coisas bizarras começaram a acontecer e seu filho percebeu. No final, decidiram batizar o fantasma de Hugo.

- Estou chegando em casa. O Antônio adorava sair correndo pelo meio do corredor e pular na minha cama. Eu estava indo atrás dele e passa um homem atrás de mim. Quando eu olhei para o Antonio, ele falou assim: pai, quem que entrou no meu quarto? O homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto. Eu tive que demonstrar coragem! Eu fui [ver], morrendo de medo de encontrar. Eu entrei no quarto, vazio. Passei por todo esse drama, fui para o meu quarto, tranquei a chave. Eu deitei e nunca rezei tanto na minha vida. Eu rezando, rezando, prometendo que ia rezar todas as noites, mas o Antonio nunca mais poderia ver esse fantasma. Dito e feito.

Contudo, com o tempo, o fantasma decidiu pregar várias peças em Murilo.

- Ele ligava o som no meio da noite, aí eu tinha que ir lá desligar. Eu já estava pegando o costume. Eu acordava e a casa inteira acesa! Eu vinha lá do meu quarto desligado, brigando, eu já batia boca com o fantasma. E eu fico chateado porque eu acho que podia ser uma relação boa entre ele e eu. Ele podia ser um fantasminha camarada.

