Fabricante de semicondutores TSMC surpreende em lucro e receita no 1º trimestre

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante de semicondutores do mundo, teve lucro de 225,49 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 6,96 bilhões) no primeiro trimestre do ano, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 18. O número ficou acima da expectativa de 215,40 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 6,65 bilhões) de analistas consultados pela FactSet e representa uma alta de 8,9% ante igual período de 2023.

Já a receita da empresa foi de 592,64 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 18,87 bilhões), alta de 16,5% ante os três primeiros meses de 2023.

O bom resultado do primeiro trimestre ocorreu graças ao aumento da demanda de chips avançados em meio ao "boom" da inteligência artificial.

*Com informações da Dow Jones Newswires.