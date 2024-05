Setor de serviços impulsiona a geração de vagas no Grande ABC

Com 2.857 vagas, o setor de serviços respondeu por 61,67% dos 4.632 postos com carteira assinada criados no Grande ABC durante o mês de março. O comércio ficou na segunda colocação com 772, seguido pela indústria (543), construção (448) e agricultura (12).

Nos três primeiros meses do ano, o saldo positivo é de 23.486 postos. No acumulado dos últimos 12 meses (de abril de 2023 até março de 2024), foram geradas 11.184 vagas formais na região. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e emprego e foram organizadas pelo Observatório Grande ABC.

Na separação por municípios, todos fecharam o terceiro mês do ano com saldo positivo. São Bernardo teve a maior efetividade (1.879 vagas), seguida da Santo André (1.081), São Caetano(666), Diadema (530), Mauá (296), Ribeirão Pires (196) e Rio Grande da Serra (15).

Nos últimos 12 meses, todos os municípios ampliaram seu estoque de empregos. São Bernardo gerou 7.995 postos; Santo André 7.176, Mauá (4.090), Diadema (2.594), Ribeirão Pires (878), São Caetano (697) e Rio Grande da Serra (56).