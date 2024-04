Gustavo de Conti deixa o comando da Seleção masculina de basquete

A CBB (Confederação Brasileira de Basketball) anunciou nesta quarta-feira (17) que o técnico Gustavo de Conti não segue no comando da Seleção masculina de basquete. De acordo com o comunicado oficial, a decisão foi tomada em comum acordo. O nome do futuro treinador ainda não foi anunciado.

Gustavo de Conti estava no comando da Seleção desde 2021. entre as competições disputadas esteve na Copa do Mundo de Basquete de 2023, competição que a equipe foi eliminada pela Letônia na fase classificatória. Com o desempenho ruim no torneio mundial, o Brasil ainda não garantiu a classificação para as Olimpíadas de Paris e ainda depende do torneio Pré-Olímpico para buscar a vaga.

A saída de Conti acontece a 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de Paris. Também deixa o cargo o diretor técnico de Seleções, Diego Jeleilate, que já foi substituído por Victor Mansure, que foi promovido. Antes ocupava o cargo de Gerente de Seleções.

O torneio Pré-Olímpico acontece entre os dias 2 e 7 de julho, em Riga, na Letônia. Na competição, seis países disputarão uma vaga para as Olímpiadas. O Brasil está no Grupo B, com Montenegro e Camarões. No Grupo A estão Letónia, Geórgia e Filipinas. Os primeiros colocados de cada grupo avançam para a final e o campeão conquista a vaga para os Jogos de Paris.