Irritado, Luis Enrique descarta favoritismo do PSG e prevê 'jogo espetacular' na Alemanha

O técnico Luis Enrique não gostou nada de ver o Paris Saint-Germain colocado como favorito no confronto com o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões. Mostrando irritação, o treinador disse que trata-se de embate bastante equilibrado, mas previu uma "grande espetáculo", no Iduna Signal Park.

O técnico tem razão em tirar o peso de sua jovem equipe. Ainda mais quando os números retratam a força dos alemães em seu estádio. São 10 partidas de invencibilidade do palco desta quarta-feira. No primeiro turno, o PSG saiu em desvantagem e teve de buscar a igualdade em partida no qual foi bastante pressionado.

"PSG favorito? É por isso que sempre digo que a imprensa não sabe quase nada de futebol. E esse é o meu argumento há muito tempo", disparou o técnico, reprovando as perguntas sobre favoritismo. "Estar aqui é curtir um jogo muito especial. Queremos dar uma alegria muito importante aos nossos torcedores e vamos tentar."

Não escondeu, contudo, que espera por uma partida de gala dos dois times. "Será um jogo espetacular como nas quartas de final. Vamos tentar vencer com o nosso futebol e vão ter gols", projetou o técnico, sem esconder que o PSG precisa de cuidados. "Melhoramos na defesa e no ataque, mas temos de ser sempre exigentes. Soubemos superar os momentos nos quais fomos inferiores e temos de fazer dois grandes jogos. E o objetivo será dominar a posse de bola."

Sobre a escalação de muitos jovens, ele garante que isso não será um empecilho e voltou a mandar uma resposta atravessada. "Se perdermos é porque somos jovens e se ganharmos será sorte? A idade dos jogadores não importa, e sim a forma como treinam, quer tenham 55 ou 16 anos."