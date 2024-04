Obituário - 18 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Vilma Bernardes Lima, 96. Natural de Amparo (SP). Residia no Jardim Stetel, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Domingas Diver de Siqueira, 94. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ophelia Vicente Duarte, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita de Oliveira da Silva, 93. Natural de Vinhedo (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Dirce Dias Pinto, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Martins Pantigas, 87. Natural de Potirendaba (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jacyra de Almeida Costa, 85. Natural de Joanésia (MG). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Dario Emílio Pisaneschi, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Fernandes, 81. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério Municipal de Ourinhos (SP).

Gasparino Oliveira Ludovico, 77. Natural de Itararé (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Veras da Silva, 64. Natural de Solidão (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Márcio Rodrigues, 51. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Pintor automotivo. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Silvânia Carrinho, 52. Natural de Rinópolis (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Cozinheira. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Graziella Buffone Ferreira, 41. Natural de Uberaba (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Advogada. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Edina Garcia Zambanini, 81. Natura de Bauru (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Filha do Nascimento, 84. Natural do Jardim (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Rodrigues de Oliveira, 76. Natural de Iraquara (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Severino Carlos dos Santos, 84. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Bárbara Carvalho da Silva, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Jorge, bairro Guapituba, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Tereza Benedita Estersso, 90. Natural de Cambará (PR). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Margarida Pereira Ferreira, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Núcleo Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Joaquim Henique de Jesus, 77. Natural de Itabuna (BA). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Laura Albano Barbosa, 62. Natural de Tomazina (PR). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal de Pinhalão (PR).