Bolsas de Tóquio e Sydney fecham em baixa, em clima de cautela antes de decisão do Fed

São Paulo, 01/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quarta-feira em baixa, acompanhando o desempenho negativo de Wall Street ontem e à espera de anúncio de juros nos EUA, em meio a feriados que mantiveram os mercados fechados em várias partes da região asiática.

O índice japonês Nikkei caiu 0,34% em Tóquio, a 38.274,05 pontos, pressionado por ações de corretoras e de transporte marítimo, caso de Nomura Holdings (-3,5%) e Mitsui O.S.K. Lines (-5,2%).

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com perdas lideradas por petrolíferas e mineradoras. O S&P/ASX 200 teve queda de 1,23% em Sydney, a 7.569,90 pontos.

A falta de apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York caírem de forma significativa ontem, em clima de cautela antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que será conhecida na tarde de hoje. A expectativa é que o Fed deixe seus juros inalterados pela sexta vez consecutiva e sinalize que demorará mais para começar a reduzir as taxas, diante de sinais de persistência inflacionária.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje devido a feriados.

