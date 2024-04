Charge - 17 de abril de 2024

O Hospital da Mulher de São Bernardo registrou nesta semana duas denúncias de negligência com gestantes. A primeira ocorrência foi divulgada no domingo (14) pelo Diário, quando uma compressa foi deixada dentro do corpo da jovem Raissa Falosi Santos, 20 anos, após realizar trabalho de parto e colocação de DIU (Dispositivo Intrauterino) na unidade. Já Arthur Henry Coimbra denuncia a morte suspeita de sua esposa, que ocorreu após o parto da filha no local, há cerca de um mês.

Nos dois casos, o diretor técnico da unidade hospitalar era o ginecologista obstetra Rodolfo Strufaldi. O gestor possui histórico de críticas na Prefeitura de São Bernardo. Em maio de 2019, o médico foi demitido em rede nacional pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), durante reportagem do jornal Bom Dia São Paulo, na TV Globo, que mostrou espera de mais de quatro horas na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Ipê. A exoneração foi publicada na edição de número 2061 do Notícias do Município, o Diário Oficial da cidade.