Santo André lança novo Festival Sabores da Cidade

Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para os empreendimentos do setor gastronômico interessados em participar do Festival Sabores da Cidade – 471 motivos para experimentar Santo André, lançado ontem. A iniciativa visa turbinar o segmento gastronômico do município, que está em plena expansão, tendo recebido investimentos da ordem de R$ 45 milhões e gerado cerca de 1.000 empregos diretos desde 2017.

O Festival Sabores da Cidade acontecerá de 13 de maio a 11 de junho. Neste período, os estabelecimentos participantes deverão oferecer em seu cardápio um combo ou prato especialmente criado para o festival, com preço promocional e nome que faça referência a Santo André, município que completou 471 anos neste mês.

“Dentro desse cenário de geração de emprego e renda, decidimos que é hora de assumir que esta é, sim, uma nova vocação de Santo André, que a cidade já se consolidou como principal polo gastronômico da região metropolitana depois da Capital”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Poderão participar do Festival Sabores da Cidade bares, restaurantes, lanchonetes e similares, também com possibilidade de delivery. Estabelecimentos interessados podem se inscrever até as 22h do dia 30 de abril por meio do link: https://acesse.santoandre.br/FestivalSabores. A participação não terá custo para o estabelecimento.

A iniciativa é uma forma de incentivar o desenvolvimento do turismo em Santo André, além de contribuir com o crescimento dos estabelecimentos que ajudam no desenvolvimento econômico da cidade.

A divulgação do festival vai ser realizada pela Prefeitura de Santo André e pelos estabelecimentos, por meio de redes sociais, hotsite, outdoors, prismas de mesa, banners e cartazes.

“A função social desses estabelecimentos também é cumprida quando a gente cria uma engrenagem muito virtuosa para que os empreendedores do segmento possam se desenvolver”, acrescenta o prefeito Paulo Serra.

Sessenta e três estabelecimentos do segmento gastronômico de Santo André já se inscreveram no Festival Sabores da Cidade. Entre eles estão: Açaí da Barra, Bar Figueiras, Bardalino, Bilu Coffee and Cake, Boteco Maria, Botequim Carioca, Caiana Buffet Express, Camargo’s – Bar & Brasa, Casantiga Pizzaria e Restaurante, Jerônimo, Charllu e Baby Beef Jardim.