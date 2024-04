Ex-primeira ministra do Reino Unido revela último conselho que recebeu de Rainha Elizabeth II

A morte da Rainha Elizabeth II ainda hoje causa comoção - e curiosidade. E Liz Truss, ex-primeira ministra do Reino Unido, escreveu em seu novo livro, Dez anos para salvar o Ocidente, que foi aconselhada por Rainha Elizabeth II, antes da mesmo morrer, a controlar seu ritmo, enquanto ainda era primeira-ministra do país.

Ao jornal The Sun, ela revelou como foi a última conversa que teve com a monarca dois dias antes dela partir, no dia 6 de setembro de 2022.

Segundo ela, a Rainha disse:

- Vejo você novamente na próxima semana.

Liz relembrou que realmente pensou que a veria futuramente. Mas, dois dias depois, no dia 8 de setembro de 2022, Rainha Elizabeth II morreu, com a causa registrada por velhice.

Em seu novo livro, Truss escreveu que deveria ter ouvido o conselho da Rainha:

No final da nossa discussão, ela me avisou que ser primeiro-ministro significa envelhecer incrivelmente. Ela também me deu um conselho: Acalme-se. Talvez eu devesse ter ouvido, escreveu.