Após boatos de affair com influenciadora, Yasmin Brunet reage: Que loucura

Yasmin Brunet está mesmo vivendo um affair com uma influenciadora e cantora Mia Carvalho, de 24 anos de idade? O bafafá tomou conta da web nesta terça-feira, dia 16, após o jornal Extra falar sobre a possibilidade. Mas agora a atriz e modelo falou sobre o assunto.

Pois é! A ex-BBB conversou com o colunista Lucas Pasin sobre o assunto e disparou:

- Isso não procede! A Mia [Carvalho] é minha amiga, que loucura, falou.

Logo que a informação do possível romance foi divulgada, já viralizou entre os fãs de Yasmin, que até criaram até ship o Yasmia para as duas. Mas agora as esperanças caem por terra.

Lembrando que Mia Carvalho é cantora e influenciadora, sendo que as duas trocam mensagens carinhosas e elogios públicos nas postagens do Instagram.