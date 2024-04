Briga entre Fernanda Paes Leme, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é resgatada pela web

Fernanda Paes Leme se envolveu em uma baita de uma polêmica durante o aniversário de um de seus melhores amigos, Bruno Gagliasso. No texto compartilhado, além de desejar parabéns ao ator, a apresentadora revelou que ela e o amigo andavam meio afastados. Por sua vez, Bruno não repostou a mensagem da amiga, como fez com o de outras pessoas - o que chamou atenção dos fãs.

Após toda a repercussão nas redes sociais, os internautas resgataram um vídeo antigo onde Fernanda e Bruno comentam uma briga que tiveram anos atrás, bem na época do casamento do ator com Giovanna Ewbank, ex-parceira de podcast de Fernanda Paes Leme. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, realizada em 2022, o famoso relembrou a briga com a amiga ao contar que a esposa era bastante ciumenta, o que gerou alguns problemas com Fernanda.

- A Fernanda sempre teve uma amizade comigo muito forte e tinha total entrada na minha casa, você fazia parte da minha vida, e isso assustou a Giovanna. Foi muito complicado, a Giovanna sentia ciúme da Fernanda, e eu também não me impus, poderia ter cortado isso, começou declarando.

Nas palavras dele, por estar muito apaixonado por Ewbank, não quis se intrometer para não acabar brigando com amada. No entanto, atualmente, entende que isso só gerou um atrito ainda maior entre o trio. Na época, ele e a amiga até mesmo chegaram a cortar relações, o que fez Fernanda acabar não indo ao casamento dele - onde seria uma das madrinhas, mas foi desconvidada.

- A minha grande mágoa sempre foi sua, era você que era meu amigo. A Giovanna era uma pessoa que estava chegando e que não tinha nada comigo, ela não era minha amiga, você que era meu amigo. Fiquei muito chocada de ver que nossa amizade tinha essa fragilidade de você não bancar a história, revelou FePa, que chegou a se emocionar durante o bate-papo.

- Concordo com você, não tive a maturidade que tenho hoje para ter você na minha vida com ela. Te amo para c*****o e, na época, fui imaturo para entender que vocês ocupam lugares diferentes, respondeu Bruno.

A verdadeira razão por trás da polêmica

Nesta terça-feira, dia 16, a colunista Fábia Oliveira compartilhou algumas informações exclusivas que revelariam o verdadeiro motivo por trás de toda polêmica envolvendo Fernanda Paes Leme, que está prestes a dar à luz primeiro filho, e Bruno Gagliasso. Nas palavras da jornalista, uma fonte teria revelado que tudo não se passaria de um plano para divulgar o novo programa da atriz com Giovanna Ewbank, prestes a estrear no GNT.

O nome da atração será Quem Não Pode Se Sacode e, segundo a página do programa, será realizado em um modelo de auditório com plateia. As apresentadores são ditas por receber, a cada episódio, três convidados que farão parte de dinâmicas para incentivar conversas reveladoras e divertidas. Ainda segundo o veículo, o programa também contará com dança, música e outras surpresas.

Segundo a página do programa, a princípio serão 20 episódios. Neles, os participantes (tanto convidados, quanto a plateia), além das apresentadoras, irão revelar como se sacodem, ou seja, como se viram diante dos imprevistos da vida cotidiana. E aí, será que tudo não se passa de uma jogada de marketing mesmo?