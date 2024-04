Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, é visto aos beijos com empresário em Paris

Thales Bretas estaria vivendo um novo affair? Segundo o colunista Felipeh Campos, a resposta para essa pergunta é sim! O viúvo de Paulo Gustavo foi visto aos beijos com Vicente Conde, empresário e professor de Harvard, em Paris, na França.

Segundo fontes do colunista, Vicente é uma boa pessoa e já tem demonstrado afeto por Gael e Romeu, filhos de Thales com Paulo Gustavo, de quatro anos de idade. Desde a morte do marido, em 2021, Bretas não assumiu outro relacionamento publicamente.

Vale lembrar que, atualmente, Thales está morando na Austrália com os filhos.