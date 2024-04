Neymar Jr. posta homenagem à Bruna Biancardi e influenciadora decide seguir jogador de volta

Depois de um namoro cheio de polêmicas, Bruna Biancardi revelou que novembro de 2023 que não estava mais em um relacionamento com Neymar Jr.. No entanto, diferente dos términos entre os dois no passado, eles têm uma ligação para a vida - a pequena Mavie. Com isso, os dois acabaram encarando uma amizade, que parece estar indo bem, viu?

Inclusive, durante o aniversário da ex-namorada, o jogador postou um textinho super fofo para celebrar a vida da influenciadora:

Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos? Você é incrível? Parabéns, linda.

Apesar de Bruna não seguir mais o atleta nas redes sociais, ela deixou um comentário que dividiu opiniões:

Fofinho, vou até seguir de volta.

Nos Stories, enquanto Bruna mostrava as homenagens que recebeu, em cima da mesa, foi possível conferir uma cartinha discreta onde aparecia escrito De NJ [Neymar Jr.].