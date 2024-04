Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, desembarca em São Paulo

Depois ganhar uma série de seguidores ao postar uma foto usando uma camiseta que dizia: Eu sou famoso no Brasil, Vincent Martella, o famoso Greg de Todo Mundo Odeia o Chris chegou ao Brasil nesta terça-feira, dia 16.

O ator desembarcou no aeroporto de Guarulhos e veio até São Paulo para participar de uma entrevista no The Noite com Danilo Gentile, no SBT.

Ainda no aeroporto, ele tirou foto com fãs e causou um certo tumulto. Amado no país devido ao personagem na série de sucesso, o ator sempre comenta sobre o carinho que tem pelos fãs brasileiros.