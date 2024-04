Carla Diaz revela que avó sofreu queda e passou por cirurgia: Fiquei muito reflexiva

Carla Diaz usou as redes sociais para contar que sua avó sofreu uma queda grave. Nesta terça-feira, dia 16, ela revelou que a senhora passou por um procedimento cirúrgico e que passa bem, se preparando para a recuperação. Que bom, não é?

Em um mini vídeo ao lado da avó, a atriz escreveu:

Foram dias difíceis por aqui, de muita tensão e aflição! Minha vozinha caiu semana passada e precisou operar, uma operação que nunca chegava, que foi adiada, cancelada algumas vezes, mas finalmente aconteceu ontem à noite. Graças a Deus tudo deu certo!

Em seguida, Carla comentou sobre os altos e baixos emocionais que passou durante esse período desafiador:

Confesso que o medo de acontecer algo com alguém que eu amo tanto me bateu, a ponto de passar mal. Fiquei muito reflexiva sobre o amor e a vida, você também já se pegou pensando nisso? Acredito que tudo é muito maior que esse plano e que temos um propósito para estarmos aqui e com e com as pessoas que nos rodeiam, mas sei que a dor é inevitável também junto com a única certeza que temos na vida? Vim agradecer tantas mensagens de carinho e atualizar vocês que se preocuparam. Agora é continuar rezando para que ela tenha uma boa recuperação!