Yellen: Ações do Irã ameaçam estabilidade e podem ter implicações econômicas

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, vai reforçar a posição do país contrária ao Irã nas tensões com Israel, ao discursar nesta terça-feira, 16, nas Reuniões de Primavera do Banco Mundial com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em trecho do discurso divulgado previamente pelo governo americano, Yellen alerta que ações do Irã como a ofensiva a Israel neste fim de semana, bem como os ataques dos houthis no Mar Vermelho, ameaçam a estabilidade do Oriente Médio e podem ter implicações econômicas.

A secretária diz ainda que o ataque do Irã e de seus aliados "ressalta a importância do trabalho do Tesouro em usar ferramentas econômicas para combater a atividade maligna" dos iranianos.

Yellen menciona que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, impôs sanções a mais de 500 indivíduos e entidades "ligados ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo pelo regime iraniano e seus representantes".

Alguns dos alvos dos EUA eram os programas de drones e mísseis do Irã e o financiamento dos Hamas, Houthis, Hezbollah e outras milícias, informa Yellen.