Davi reflete sobre sua vida e Matteus e Isabelle conversam sobre o futuro; veja como foi a última madrugada dos brothers na casa do BBB24

A madrugada foi muito emotiva na casa do BBB24, afinal, foi a última noite completa que os brothers passaram na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto Davi refletiu sobre sua passagem no programa e os desafios que enfrentou na vida, Matteus e Isabelle conversaram sobre o futuro após o confinamento.

- Eu tinha tudo para estar em outra vida, desabafou Davi.

Mais tarde, ele relembrou de quando quase desistiu do programa pela pressão que estava sentindo na casa.

- Foram momentos pesados mesmo aqui dentro, disse.

E continua:

- Eu prefiro ter paz e comer ovo a ter uma casa cheia de bens materiais e cheia de contendas, sabe? E problemas, e disse me disse. Não ter paz. Eu prefiro não ter nada e ter paz, do que ter tudo e ter problemas.

Isabelle e Matteus vão ficar juntos?

Durante a madrugada, Isabelle quis saber se o gaúcho a visitaria em Manaus. Sem pensar muito, ele respondeu:

- Estou garantido já.

Mais tarde, eles voltaram no assunto:

- Será que a gente vai se encontrar fora daqui?, disse Isabelle.

- Tu quer?, questionou o gaúcho.

Isabelle respondeu que sim, e os dois trocaram sorrisos.

- Se tu quiser, eu quero, completou Matteus.