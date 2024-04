Após polêmica sobre HIV, Regina Volpato se desculpa por fala: - Eu magoei, eu despertei gatilhos

Na última segunda-feira, dia 15, Regina Volpato se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. A apresentadora é conhecida por dar opiniões e conselhos sobre perguntas dos seguidores, mas uma de suas últimas falas envolvendo uma pessoa soropositiva foi encarada como preconceito.

Na questão o seguidor pediu ajuda para saber se continuava com uma pessoa que omitiu que era HIV positivo: Estou apaixonado por um boy que me contou depois de três meses que é HIV positivo. Continuo ou termino?

- Por que que não usa preservativo? Primeiro, você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa. Que mais que esse moço é capaz de fazer? A gente não esconde isso de ninguém. A não quer falar? Mas que pelo menos usasse e pedisse pra você usar preservativo. Eu acho que não é uma pessoa pra você continuar nada. Mesmo. O que mais ele escondeu? o que mais que ele ocultou? o que mais que ele não falou? o que mais que ele é capaz de fazer? Isso que ele fez não se faz com ninguém em momento algum. Você não tem que continuar com essa pessoa. Esqueça essa paixão. Porque ele vai te decepcionar de novo.

Depois de toda a repercussão que sua fala teve, Regina decidiu se posicionar para a colunista Fábia Oliveira e admitiu ter se sentido culpada após compartilhar sua opinião.

- Eu fiquei muito preocupada com as pessoas que eu ofendi. Isso me deixou muito chateada. Me doeu. Eu prestei um desserviço, eu magoei, eu despertei gatilhos. Até agora eu estou sofrendo. Então, essa foi a minha primeira a minha primeira reação. Pensei assim: meu Deus do céu o que que eu posso fazer pra diminuir o mal que eu fiz pra essas pessoas?

A apresentadora do Chega Mais, do SBT, contou que recebeu muitas críticas construtivas, de páginas em que ela poderia se informar melhor sobre o assunto -e que iria estudar.

- Me chamou a atenção que as pessoas até que foram respeitosas comigo. Vinham assim: Olha, eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Te acompanho sei das suas intenções. Sabe, são coisas que a gente fala pra uma amiga, pra um amigo. Olha eu gosto muito de você, mas aqui você vacilou, você errou. A grande maioria dos comentários veio nessa linha. Um ou outro comentário veio com agressividade e tal. Nada assim que que eu pudesse classificar como hate, mas alguns vieram mais ríspidos. Mas eu entendo, porque quando a gente se sente ofendido, às vezes, a gente também responde com uma ofensa. Eu acho que eu acho que foi legítimo, entendeu? Assim, eu vacilei, né?

Sem saber como mostrar que sua opinião não era definitiva e que se arrependeu da fala, Volpato contou que essa foi a primeira vez em que apagou o vídeo.

- Mesmo quando eu erro, quando eu deslizo, mesmo quando eu me arrependo, eu assumo o erro, me retrato e continuo. Mas é que dessa vez foi um desserviço. Dessa vez eu fiz mal pra algumas pessoas, então eu tirei o vídeo do ar na hora. Eu consegui me informar pelo comentário das pessoas, alguns eu até printei, sabe? Pra ler e reler. Tive muitas indicações de perfis, de sites, de fontes, seguras de informação. Eu acho que para fazer uma pauta, posso fazer de muitas maneiras, eu posso trazer esse conhecimento. Eu acho que muita coisa viraliza, vira polêmica, porque alguns temas são delicados, mas foi a primeira vez, repito, que eu tirei um vídeo do ar, porque eu me arrependi, porque eu não gostei do conteúdo que eu produzi.