Uma questão de sorte

A chuva um pouco mais forte que atingiu algumas cidades do Grande ABC no meio da tarde de ontem por pouco não provocou uma tragédia. A precipitação atmosférica, somada a fatores que ainda devem ser apurados, contribuiu para derrubar o teto de supermercado localizado no Jardim Portinari, em Diadema. O desabamento em pleno horário comercial causou ferimento em 11 pessoas. Felizmente ninguém morreu, mas o cenário de destruição verificado no local pouco tempo depois da ocorrência permite inferir que a ausência de vítimas fatais se tratou de mero acaso. É preciso que polícia, Ministério Público e Câmara fiquem de olho nas investigações. Há muito a ser explicado.

Como não se tem registro de nenhum temporal ou vendaval em Diadema no momento da queda, é de se supor que houve algum outro elemento fundamental na raiz do evento que, por muito pouco, não terminou em tragédia. Chama a atenção também o posicionamento da Prefeitura, garantindo que o Vencedor Atacadista tinha todas as licenças em dia para funcionar, incluindo o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). É muito estranho que o teto de imóvel que esteja com a manutenção em dia e seja totalmente avalizado pela Defesa Civil caia de uma hora para outra. É por isso que os departamentos fiscalizadores do município precisam acompanhar de perto os desdobramentos do caso.

Quem presenciou a operação rescaldo, e viu de perto o nível de destruição, surpreendeu-se que ninguém tenha morrido. Das 11 pessoas que se machucaram na ocorrência, dez precisaram ser socorridas por viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e somente duas apresentaram ferimentos mais graves, mesmo assim sem risco de vida. Ao que parece, pelo menos com o que se sabe até agora, o fato de a queda do teto do supermercado que funcionava no Jardim Portinari não ter resultado em nenhuma vítima fatal foi uma mera questão de sorte. Mas, desnecessário dizer, administração séria não pode depender do acaso para proteger a sua população.