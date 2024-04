Nos EUA, ações do setor de Defesa voltam a ser destaque, e há oportunidades para investidores

A invasão russa da Ucrânia não deu início a uma recuperação significativa nas ações do setor de defesa nos Estados Unidos. A atual tensão geopolítica é diferente? A resposta é: provavelmente não. Isso não significa que os investidores devam evitar o setor. O orçamento de Defesa dos EUA para o ano fiscal de 2024, que termina em setembro, prevê gastos de US$ 824 bilhões, um aumento de cerca de 3% em relação ao ano fiscal de 2023. A proposta orçamentária para o ano fiscal de 2025 prevê US$ 850 bilhões, um aumento de outros 3%. A taxa de crescimento não foi muito afetada pelos recentes conflitos globais.

A Lockheed Martin gera cerca de três quartos das vendas do governo dos EUA, com cerca de 90% disso - ou dois terços do total - vindo do Departamento de Defesa. Incluindo todas as despesas e ajuda suplementares, os EUA gastam cerca de US$ 1 trilhão por ano na Defesa, de acordo com dados do Federal Reserve (Fed, o banco centra norte-americano).

Os gastos aumentaram consistentemente nos últimos oito anos, cerca de um terço acima do nível relativamente baixo de 2016. Oito anos é uma expansão longa, mas não é sem precedentes. Os gastos aumentaram de forma consistente durante cerca de 12 anos, entre 1999 e 2011. No geral, a configuração das ações de defesa parece boa, mas não tão boa quanto outros pontos da história recente.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, as ações dos principais empreiteiros de defesa dos EUA aumentaram cerca de 13%, em média. O S&P 500 subiu cerca de 18%. Dois destaques foram as ações da General Dynamics e da Huntington Ingalls Industries, que subiram cerca de 30% e 26% nesse período, respectivamente. Ambas fabricam produtos para a Marinha.

A construção naval tem sido uma parte relativamente segura do orçamento de defesa dos EUA. Huntington também melhorou as margens de lucro operacional e a General Dynamics tem um negócio bem-sucedido de jatos particulares da Gulfstream.

No geral, 20% dos analistas que cobrem as ações da Lockheed têm classificações de Compra. O índice médio de classificação de compra para ações do S&P 500 é de cerca de 55%. O preço-alvo médio dos analistas para as ações da Lockheed é de cerca de US$ 483.

As avaliações da Lockheed mostram como Wall Street se sente em relação à defesa atualmente. As tendências de gastos mantiveram o sentimento sob controle.

Ainda assim, os investidores devem prestar atenção aos conflitos globais e considerar se algum deles envolverá diretamente os EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.