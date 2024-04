Zana Lima, mulher de Marcelo Lima, é a nova presidente do PMB de S.Bernardo

Zana Lima, mulher de Marcelo Lima (Podemos), pré-candidato a prefeito de São Bernardo, foi escolhida para ser a presidente municipal do PMB. A nomeação aconteceu na presença de Suêd Haidar, presidente nacional da sigla, na sede do Partido da Mulher Brasileira.

"Meu papel vai ser contribuir para eleger o maior número de vereadoras e vereadores", afirma a líder da executiva são-bernardense. Na nomeação, Suêd ressaltou o compromisso do partido com a pré-candidatura de Lima à prefeitura de São Bernardo. "Vamos juntos nessa caminhada. Quero afirmar que a nossa presidente Zana vai estar frente a frente nessa marcha do nosso pré-candidato."

Comerciante, casada, mãe de duas mulheres e futura avó de uma menina, Zana resolveu entrar para a política para melhorar a vida das mulheres de São Bernardo, atuando na executiva do partido. "Sempre vivi a política nos bastidores, nunca tinha pensado em ser protagonista assumindo um partido dessa grandeza, como o PMB. No entanto, decidi que esse era o momento de tomar a frente para fazer a diferença na vida das mulheres de São Bernardo."

Além do PMB, Lima já recebeu o apoio do Agir e do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro). O pré-candidato a prefeito do Podemos é também quem conta com mais apoio dos vereadores da cidade. Dos 28 parlamentares com mandato na Câmara Municipal, 12 estão com o ex-vice-prefeito da cidade, são eles: Danilo Lima (Podemos); Ivan Silva (PRTB); Joilson Santos (PRTB); Gordo da Adega (Podemos); Palhinha (Avante); Netinho Rodrigues (Podemos); Dr. Manoel (PMB); Toninho Tavares (Agir); Fran Silva (Avante); Reginaldo Burguês (Agir); Aurélio (Podemos); e Henrique Kabeça (PMB).