86ª Festa do Pilar celebra tradição, fé e cultura em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa do Pilar, evento que marca o calendário cultural e religioso da cidade. A 86ª edição do evento está agendada para os dias 27 e 28 de abril, e 1 de maio, na histórica Capela do Pilar, localizada na Rua Alecrim, 1 – Pilar Velho.

Organizada pela Paróquia de Santa Luzia, com o apoio da Prefeitura da Estância, a festa não só celebra a devoção, mas também ressalta a importância histórica e cultural da região, segundo a Prefeitura. Integrando o Circuito Religioso da Estância, coordenado pela Secretaria de Turismo, o evento visa promover o turismo da fé, destacando a relevância dos templos religiosos na identidade local.

Entre as atrações estão previstas procissões, missas, bingo, passeio ciclístico, corrida, ação social, apresentações musicais e uma variedade de pratos da gastronomia regional.Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a história da Capela do Pilar, erguida em 1714 pelo Capitão-Mor Antônio Corrêa de Lemos e abençoada pelo Frei Pacífico.

Completando seus 310 anos em 2024, a capela é um marco histórico que deu origem ao Bairro do Pilar, contribuindo para a formação e identidade da comunidade local. A entrada é gratuita.