Luciano Huck quase cai no Domingão e solta palavrão

Luciano Huck quase caiu no palco do Domingão com Huck! Pois é, durante o Dança dos Famosos, o apresentador se desequilibrou e quase foi ao chão. Sem graça, ele acabou até soltando um palavrão, que foi censurada pela TV Globo.

O acidente quase aconteceu quando ele interagia com Eduardo Sterblitch e Júlia Lemmertz, que eram os jurados convidados do Dança.

Ainda bem que Huck conseguiu lidar bem com a situação, não é?