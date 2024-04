Vanessa Lopes estará na terceira temporada de Túnel do Amor

Vanessa Lopes em um novo reality? A influenciadora está confirmada no elenco da terceira temporada de Túnel do Amor. Segundo informações do jornal O Globo, as gravações da edição aconteceram antes de a famosa ser confinada no BBB24.

Dos 14 participantes da temporada, três serão ex-BBBs. Além de Vanessa, também participarão do reality Daniel Lanhardt do BBB20 e Larissa Tomásia do BBB22 também farão parte. Outros dois nomes conhecidos por fãs da atração são Jean Bruno e Guto, que fizeram parte das duas primeiras edições e agora retornam para mais uma.

Túnel do Amor, que é comandado por Ana Clara, exibirá os 20 episódios no Multishow de segunda a sexta-feira, às 22h30. A estreia com a participação de Vanessa acontecerá na próxima segunda-feira, dia 22.