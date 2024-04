Christina Aguilera compartilha foto ao lado de Anitta em noite badalada e web reage: Muito poder

Amigas internacionais! Christina Aguilera e Anitta apareceram abraçadinhas em uma foto compartilhada nas redes sociais da cantora norte-americana e os seguidores das duas reagiram muito bem ao encontro de lendas da música!

Os cliques são do aniversário de 39 anos de idade de Matthew Rutler, noivo de Aguilera. Na publicação, Christina ainda postou uma montagem mostrando Anitta com um look em homenagem a ela, usado pela brasileira no Bloco das Poderosas.

Coisas da meia-noite, escreveu Aguilera na legenda da publicação.

Nos comentários, a web reagiu:

Falta mais o que para a Anitta? Mulher, é muito poder, escreveu um internauta.

Anitta, trás ela pro Brasil, pediu outra.

Anitta não para de zerar a vida, escreveu mais um.

Vale lembrar que no último domingo, dia 14, Anitta também ganhou uma declaração de ninguém menos que Mariah Carey nas redes sociais da cantora norte-americana.

Te amo, Anitta, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a brasileira retribuiu o carinho:

Te amo muito minha rainha número um.