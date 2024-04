Ana Maria Braga exibe anel e brincos inspirados em Alane e joga a perna para cima no Mais Você

Ana Maria Braga já recebeu Alane no Mais Você com um clima super empolgado. A apresentadora fez um gesto especial à paraense ao surgir usando anel e um par de brincos de folha, fazendo referência ao acessório usado pela sister na casa mais vigiada do Brasil.

- E esse brinco? Que coisa mais linda, observou Louro José.

- Que brinco? E esse anel?, brincou Ana Maria.

- Se já não bastasse é conjunto!, completou o papagaio.

Alane ficou super feliz e contou que havia preparado brincos iguais aos seus para presentear Ana Maria.

- Você se adiantou, porque eu trouxe um brinco para você igual ao que eu usava. Eu soube que você adorou e eu espero ir aí lhe entregar pessoalmente. Que honra.

A sister mostrou toda a sua empolgação de estar no programa jogando a perna para cima, gesto que se tornou sua marca registrada. A apresentadora testou sua flexibilidade ao fazer o mesmo e se divertiu colocando o pé para o alto.