Bruna Biancardi é homenageada por Neymar em aniversário de 30 anos

Bruna Biancardi completou 30 anos nesta segunda-feira, 15, e foi homenageada pelo ex-namorado, Neymar, em suas redes sociais. Os dois são pais de Mavie, de seis meses. Veja aqui .

"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns, linda", escreveu o jogador. A influenciadora digital agradeceu a mensagem e aproveitou para voltar a seguir o ex-namorado no Instagram. "Fofinho, vou até seguir de volta".

A publicação mostra Bruna com Mavie no colo. O atleta também compartilhou uma foto da filha com a legenda: "Coisa linda do papai".

Os dois assumiram um relacionamento em abril de 2022. Em janeiro do ano passado, Bruna anunciou a gravidez. Antes do nascimento de Mavie, o jogador de futebol assumiu uma traição através de um pedido de desculpas nas redes sociais e, pouco tempo depois, eles terminaram.

Mavie é a primeira filha de Bruna Biancardi, enquanto Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas.