Neymar Jr. faz homenagem para Bruna Biancardi em aniversário: Você é incrível. Parabéns, linda

Neymar Jr. usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 15, para homenagear Bruna Biancardi em seu aniversário de 30 anos. Ao postar uma foto da ex-namorada e mãe de sua filha caçula, Mavie, o jogador escreveu:

Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos... Você é incrível... Parabéns linda.

E Bruna está aproveitando, viu? Em viagem com as amigas, ela apareceu usando um look super decotado em um vale night sem a filha Mavie, de seis meses de vida, que está acompanhando a mamãe na viagem.

Vale lembrar que Bruna e Neymar não estão mais juntos, mas vivem rumores de volta. Até o momento, eles não negaram ou confirmaram os boatos.