Gestão Morando deixa Centro Audiovisual sem espaço para aulas

A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), retirou o CAV (Centro de Audiovisual) do Cenforpe (Centro de Formação de Professores) Ruth Cardoso, no Planalto. Com isso, alunos e professores estão sem espaço para a realização de aulas e oficinas oferecidas pelo centro de formação.

Embora ainda haja uma placa de identificação do CAV na entrada do Cenforpe, uma funcionária ouvida pela reportagem confirmou que o espaço não abriga mais o centro de formação profissional. Segundo ela, a ideia da gestão tucana era transferir as oficinas ao local que abrigava a tradicional Biblioteca Municipal Malba Tahan, no Rudge Ramos, fechada há dois anos. Acontece que o prédio da antiga biblioteca segue abandonado e sem indícios de reforma ou de que está prestes a abrigar uma nova estrutura da Prefeitura.

Fundado em 2012, o CAV oferece formação gratuita especializada em cinema, televisão e animação, além de oficinas, workshops e palestras. Mais de 300 alunos se formaram no local, que nos primeiros anos de existência ficava no Complexo Vera Cruz. Em paralelo ao trabalho de formação, o centro dispõe de um núcleo de produção que realiza peças audiovisuais e apoia projetos de realizadores independentes.

Alunos ouvidos pela reportagem contaram que a Prefeitura iniciou o processo de rematrícula no início de março e que deu o prazo até 1º de abril para que as aulas fossem retomadas. No entanto, o centro segue inativo. “O CAV ou está abandonado, ou está entulhado lá no Cenforpe. O prazo final que a Prefeitura deu foi até 1º de abril, mas não está nada pronto lá (na biblioteca Malba Tahan)”, comentou uma aluna.

Questionada pelo Diário, a Prefeitura não informou prazo para reativação do CAV. No Cenforpe, funcionários disseram que não sabiam da inatividade do centro. “Tiraram daqui e disseram que iam levar lá para o Rudge. Achávamos que já estivesse funcionando normalmente. Até porque, fecharam a biblioteca justamente para levar o CAV para lá”, contou um funcionário.

BIBLIOTECA

Fechada em março de 2022, a Biblioteca Municipal Malba Tahan segue com o prédio abandonado. A promessa da gestão Morando era, desde 2000, transferir o CAV ao local que abrigava a biblioteca – estava instalada no Rudge desde 1976 –, mas o prédio está há dois anos sem manutenção.

Na entrada da unidade há um aviso em folha sulfite colocado pela Prefeitura, que diz que “a Biblioteca Malba Tahan, a partir de 23/03/2022, estará de portas fechadas e irá para outro espaço a ser divulgado em breve”. À época, a Prefeitura informou ao Diário que “a mudança do Centro Audiovisual para o local está sendo organizada e será concretizada nos próximos meses”. No entanto, mais de dois anos depois, nenhuma das promessas foi cumprida pela gestão tucana e agora o CAV está inativo.