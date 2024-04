G7 exige que Irã e aliados cessem ataques e diz que está pronto para responder a novas ações

O G7 afirmou em comunicado emitido neste domingo, 14, que exige que o Irã e seus aliados cessem ataques e que estará pronto para tomar novas medidas "em resposta a novas iniciativas desestabilizadoras", informou em referência ao envio de mísseis e drones pelos iranianos ao território de Israel. O grupo, que realizou reunião virtual, condenou "nos termos mais veementes" a iniciativa no Irã, que foi chamada de "sem precedentes".

Disse também expressar sua solidariedade a Israel e seu povo, reafirmando o comprometimento com a segurança do país.

"Com as suas ações, o Irã deu um passo adicional no sentido da desestabilização da região e corre o risco de provocar uma escalada regional incontrolável. Isso deve ser evitado. Vamos continuar a trabalhar para estabilizar a situação e evitar uma nova escalada", reforçaram os integrantes do grupo, no texto publicado no portal do governo italiano, que está presidindo o colegiado desde janeiro.

O G7 informou ainda que reforçará a cooperação para pôr fim à crise em Gaza, dando continuidade aos trabalhos em prol de um cessar-fogo "imediato e sustentável" e da libertação de reféns pelo Hamas, além de prestar maior assistência humanitária aos palestinos em necessidade.