O amigo de Filippi

José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, é um homem de muitos amigos. E não há nada de errado nisso. A não ser que esses relacionamentos pessoais interfiram na administração – o que, infelizmente, está acontecendo, como comprova reportagem investigativa publicada nesta edição do Diário. O repórter Artur Rodrigues passou os últimos dias apurando a liberação de dinheiro público pelo petista e descobriu que a Prefeitura repassou R$ 240 mil à Associação Pró-Moradia Liberdade ao longo de 2023. A ONG (Organização Não Governamental), sediada no Jardim das Praias, é ligada ao ex-secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda (PT), que já comandou a organização e é amicíssimo do petista.

De acordo com dados disponibilizados no portal da transparência do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a gestão Filippi fez repasses, em três parcelas de R$ 80 mil, nos dias 2 de janeiro, 17 de maio e 15 de agosto do ano passado, para a ONG do primeiro-amigo. No papel, a Associação Pró-Moradia Liberdade luta pela criação de políticas habitacionais, mas na vida real a entidade é acusada de fazer grilagem de terras urbanas, suspeita que não impediu que Filippi nomeasse Lacerda para ser seu secretário de Habitação, até que uma ação desastrosa e violenta da GCM (Guarda Civil Municipal) em uma desocupação no Eldorado, em 29 de fevereiro, terminou com o relacionamento. Ao menos oficialmente.

Nos bastidores, longe dos holofotes, a amizade de Filippi e Lacerda, azeitada com dinheiro público, permanece inabalável, a ponto de o ex-secretário ter sido designado para cuidar das propostas habitacionais no plano de governo de reeleição do petista. Um escárnio! Vereadores e Ministério Público têm por obrigação investigar o relacionamento dos dois. Enquanto o petista distribui verbas aos mais chegados, Diadema sofre com a falta de recursos. O Quarteirão da Educação, por exemplo, que deveria ser entregue em fevereiro, segue no esqueleto – e na maquete, que o chefe do Executivo apresenta com indisfarçável constrangimento nas redes sociais para dar a impressão de que o governo funciona!