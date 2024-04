Cachorrão perde jogo de ida da semifinal

Debaixo de forte chove e sob os olhares de mais de 7.000 pessoas no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, o EC São Bernardo caiu diante do dono da casa, o Grêmio Prudente, pelo placar de 2 a 1, no jogo de ida da fase semifinal da Série A3 do Paulista. Agora, o Cachorrão precisará se reabilitar para chegar à final. A partida de volta está programada para domingo (21), às 10h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

A partida começou muito movimentada. Mesmo sofrendo com a pressão dos torcedores adversários, o EC São Bernardo se impôs e teve boas oportunidades, principalmente com o artilheiro da equipe DG, mas acabou parando nas mãos do experiente goleiro Luís.

Apesar disso, quem saiu na frente foi o Prudente, com um belo chute de Maranhão de fora da área.

Mesmo atrás no placar, o Cachorrão continuou bem no jogo e no último minuto da etapa, DG aproveitou boa bola enfiada pelo Gustavo e sofreu o pênalti. O número 10 Rangel converte. Foi o seu primeiro gol com a camisa dos visitantes.

A partida foi para o intervalo e no retorno para a etapa complementar, a energia no estádio Prudentão caiu. O jogo demorou para ser reiniciado e quando foi retomado a chuva havia tomado conta do local.

Logo no início do segundo tempo, o Prudente marcou seu segundo gol, com De Paula.

O São Bernardo continuou bem no jogo, mas ficou com um a menos quando Rangel recebeu o segundo amarelo. Fim de jogo, Grêmio Prudente 2, EC São Bernardo 1.

Na partida de volta, o EC São Bernardo abre os portões do estádio para seus torcedores. A entrada será gratuita.