Charge - 14 de abril de 2024

A Prefeitura de Diadema, sob o comando de José de Filippi Júnior (PT), repassou R$ 240 mil à Associação Pró-Moradia Liberdade ao longo de 2023. A ONG (Organização Não Governamental), sediada no Jardim das Praias, é ligada ao ex-secretário de Habitação Ronaldo Lacerda (PT), que já comandou a organização.

De acordo com dados disponibilizados no portal da transparência do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a gestão Filippi fez repasses, em três parcelas de R$ 80 mil, nos dias 2 de janeiro, 17 de maio e 15 de agosto do ano passado.