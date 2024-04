Geovane Corrêa desmente presidente do PT de Mauá

Afastado há mais de um mês da atividade parlamentar, o presidente da Câmara de Mauá Geovane Corrêa (PT) desmentiu as afirmações do deputado estadual e presidente municipal do PT, Rômulo Fernandes, que em entrevista ao Diário na quinta-feira disse que o vereador havia tomado decisão pessoal de não concorrer à reeleição. “Não teve essa conversa comigo. Quem deu essa declaração errou muito”, reclamou Geovane.

Incomodado com as falas da liderança partidária, o vereador afastado deixa em aberto a possibilidade de disputar mais uma eleição. “Estou conversando com o grupo de apoio para que possamos ter uma candidatura tranquila, sendo a minha ou não.”

Rômulo Fernandes chegou a adiantar que aliados do vereador já estariam atuando para fortalecer a pré-candidatura de outra pessoa.

Sobre voltar à Câmara para concluir o mandato, Geovane não descarta a possibilidade, porém, destaca que o foco no momento é outro. “Minha prioridade é provar a minha inocência e logo mostrar para a sociedade de Mauá que sempre falei a verdade. Mostrando a verdade, não tem o porquê não voltar”, comentou.

Esse posicionamento de Geovane já estaria causando ‘saia justa’ no núcleo petista. Nos bastidores circula a informação que o PT quer a todo custo afastar Geovane do processo eleitoral, uma vez que as denúncias contra o vereador poderiam atingir em cheio o projeto de releição do prefeito Marcelo Oliveira.

Geovane Corrêa é acusado de crime sexual contra menor. O petista nega e diz que está sendo vítima de armação.