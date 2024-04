Estilista de São Caetano exalta poeta Mário de Andrade na SPFW

Nesta sexta-feira (12), a SPFW (São Paulo Fashion Week) N57 foi palco de um desfile que levou à passarela muito mais do que looks: trouxe história, cultura e a essência do Brasil. A coleção Intransitivo, criada pelo estilista são-caetanense Rafael Caetano, mergulhou no universo de Mário de Andrade, poeta e escritor que exaltava em seus textos a diversidade cultural, atingindo várias regiões do País. O desfile, acompanhado de perto pelo Diário, destacou o vínculo especial do poeta com a Capital, cidade que foi palco de sua vida e obra, e que também é reconhecida como um dos grandes centros culturais do mundo.

Mário, que foi morador do bairro da Barra Funda, mesclou os elementos da Capital com toda a diversidade que o Brasil oferece e marcou o seu nome na arte e na cultura nacional. Pela segunda vez, a marca irá usar um tema abstrato para construir sua coleção. Assim como a canção de Belchior ajudou o estilista a criar Coração Selvagem, na apresentação anterior, os versos do escritor Mário de Andrade deram vida à nova coleção de Caetano, com referências extraídas dos próprios textos do poeta. Entre as citações mais presentes estarão Amar Verbo Intransitivo e o clássico Pauliceia Desvairada.

“Queria falar sobre a cidade de São Paulo, só que não gostaria de trabalhar com elementos concretos, que são mais corriqueiros no nosso trabalho. Para não cair naquilo que tinha como memória prévia de São Paulo, eu precisava buscar outra referência”, disse o estilista Rafael Caetano, ao Diário, após o desfile de sua marca. “O Mário está na moda, com exposição no Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e foi o tema que venceu o Carnaval, com a Mocidade Alegre. É um inconsciente coletivo que aqui funcionou e estamos super emocionados”.

Para a coleção, as bases têxteis são frutos da parceria que o estilista mantém há cinco coleções com a Kalimo Next Door, que desenvolveu todos os tecidos usados na apresentação. A sarja, com tingimento respingado em verde, dá vida ao concreto imaginado pela selva de pedra, fazendo uma alusão à cidade mais cinza do Brasil através do tecido mais utilizado na coleção.

Entre os destaques, estão as sarjas estruturadas trabalhadas em diferentes tons e lavagens que contrastam com as cambraias leves construídas em fio de lurex pelo avesso do tecido. O cetim em suede, tecido ícone da marca nas últimas três coleções, surge com estampa exclusiva inspirada no pássaro saracura, ave milenar que habitava o Rio Nove de Julho, coberto pela própria avenida no local. O desenho tinha como proposta exaltar a cidade de São Paulo, sendo o pano de fundo da coleção. As cores transitam entre o preto, marinho, musgo, verde bandeira, marrom, vinho, bege e o azul-celeste.

Os calçados contaram com botas com solados deslocados desenvolvidos com exclusividade e em colaboração com a marca Botineiros – uma parceria que já existe há duas temporadas. As ferragens, metais e assinaturas da marca foram desenvolvidas pela Eberle. Além de estilista, Rafael Caetano é professor de moda no Senac Lapa Faustolo, no Centro Universitário Belas Artes, na En Moda, participa como coordenador de oficinas culturais no Sesc 24 de Maio e é consultor e facilitador no Sebrae e no Instituto Rio Moda.

Para o desfile, o estilista convidou novamente o ator Marcos Pitombo para compor o time de modelos, ele esteve presente também no último, que homenageou o cantor Belchior. “Essa foi a minha segunda vez com o Rafael Caetano e é sempre uma alegria estar aqui, com essa adrenalina de desfile. O Rafael é muito estudioso na moda e tem sempre uma pesquisa muito bonita, com inspiração brasileira muito forte, e adoro estar aqui”, disse o ator ao Diário.

VISITA ILUSTRE

O ator Pascoal da Conceição, o Dr. Abobrinha da telessérie Castelo Rá-Tim-Bum, interpretou Mário de Andrade na minissérie Um Só Coração da Rede Globo e foi um dos convidados por Rafael para assistir o desfile. “Pensei, não estão me convidando, e sim Mário de Andrade. Sabemos que a moda é indústria, mercado e glamour, mas antes de ser qualquer coisa é cultura. Estou bem tocado, foi como se fosse um grande espetáculo de seis horas”, afirma Conceição.