Sinfônica de Santo André celebra ABBA neste domingo no Parque Central

Neste domingo (14), a Orquestra Sinfônica de Santo André apresenta, no palco do Parque Central, o espetáculo ABBA Sinfônico, a partir das 11h. Os sucessos da banda sueca, criada na década de 70, serão interpretados por três vozes consagradas do teatro musical, convidadas pelo maestro Abel Rocha especialmente para a ocasião: Mattilla, Andrezza Massei e Leonardo Wagner. A apresentação, que é um dos destaques da programação do aniversário de 471 anos da cidade, é apenas uma das atividades programadas para o domingo no Parque Deputado José Cicote, o Parque Central. A programação começa às 10h com atividades de lazer para crianças, no espaço próximo à tenda azul, que vão até as 16h.

No palco principal do parque, após o concerto ABBA Sinfônico, o cantor de samba Breno Faria, ex-componente do grupo Katinguelê, se apresenta, a partir das 14h. Às 16h, Stefano Moliner sobe ao palco para apresentar o show Bob Marley in Jazz, que traz releituras de músicas do rei do reggae para o jazz. Às 18h é a vez de Pedro Simples, cantor, Mc e produtor musical se apresentar.

Além disso, a programação traz atrações itinerantes para levar a cultura a todos os cantos do Parque Central. O grupo de maracatu No Balanço das Águas começa a se apresentar às 12h, seguido pela companhia Fabulosa Trupe, às 13h. O cortejo festivo “Aniversário surpresa do sr. André - 471 anos” começa sua apresentação às 14h. Na sequência se apresenta o artista Felipe Vasconcellos, às 15h, seguido pela arte circense do MB Circo, às 16h.

A agenda recheada terá ainda na tenda azul do parque, das 11h às 18h, o Festival Multicultural, uma feira com participação de empreendedores de economia criativa da cidade que comercializam itens de moda, artesanato, artes plásticas, confeitaria e outras. O projeto tem como objetivo viabilizar e potencializar as expressões culturais dos diversos segmentos, coletivos e grupos culturais do município.

O espaço contará também com palco que terá apresentações musicais do grupo Solta o Som Seci, às 12h, da cantora e compositora Juliana Lima, às 15h, e da banda de hard rock autoral Decreto sem Lei, que fecha a programação às 17h.

A entrada para o evento será solidária. A organização sugere a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

ABBA - Responsável por sucessos atemporais como “Dancing queen”, “The winner takes it all” e “Mamma mia”, o ABBA foi formado em 1972, na Suécia, por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid Lyngstad. O nome do grupo é um acrônimo formado pelas iniciais do primeiro nome de cada membro.

Na apresentação de domingo as músicas do ABBA serão interpretadas pela cantora e compositora Mattilla Furtado Santos Souza, premiada como atriz revelação do prêmio Bibi Ferreira, Andressa Massei, que também foi ganhadora do prêmio Bibi Ferreira como melhor atriz de musicais, e o ator, cantor e bailarino Leonardo Wagner, que atuou no espetáculo Kiss me Kate, com Miguel Falabella, entre outras produções.

Jorge Godoy, graduado em regência pela Unesp, é o preparador vocal dos artistas. Atuou nas funções de diretor musical e maestro em espetáculos como Priscilla, a Rainha do Deserto, Uma Linda Mulher, Iron - O Homem da Máscara de Ferro, Frozen In Concert e outros.

Programação - Todas as atrações do aniversário de 471 anos de Santo André estão disponíveis no site www.santoandre471anos.com.br. A programação conta com patrocínio da Aesa e co-patrocínio de Ossel Assistência, Paddan Incorporadora e Patriani. A realização é da Youp, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Palco 1:

11h | Concerto ‘ABBA Sinfônico’ – Ossa e Leonardo Wagner, Mattilla e Andrezza Massei

14h | Breno Faria

16h | Stefano Moliner

18h | Pedro Simples

Palco 2:

12h | Solta o Som Seci

15h | Juliana Lima

17h | Decreto Sem Lei

Tenda azul:

11h às 18h | Festival Multicultural

Itinerantes:

12h | Grupo No Balanço Das Águas

13h | Companhia Fabulosa Trupe

14h | Cortejo Festivo ‘Aniversário Surpresa do Sr. André – 471 Anos’

15h | Felipe Vasconcellos

16h | MB Circo