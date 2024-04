Final de semana no Grande ABC está repleto de festivais, confira os destaques no Diário em Cena

São Caetano

São Caetano promove nos dias 13 e 14 de abril, a 6° Feira Mística na cidade, onde boas vibrações energéticas vão tomar o CECAPE das 10h às 18h. Com 24 expositores, o evento traz apresentações, palestras e shows de Guardiões da Noite do Oriente no sábado, e Toca na Terra no domingo.



Serviço - 6° Feira Mística

Local: CECAPE - Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns

Endereço: Rua Tapajós, 300 - Bairro Barcelona, São Caetano do Sul

Data:13 e 14 de abril de 2024, sábado e domingo

Horário: 10h às 18h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Programação

Sábado, 13/04

11h - Ritual Santa Sara, com Mari Degiovanni

13h - Palestra: “A magia pode reverter as energias de perdas. Amor e dinheiro.” Com Nicete Andrade

13h40 - Dança Saidi, com Ângela Falcone

13h50 - Dança do ventre, com Claudine Mendes

14h - Dança cigana, com Espaço Filhos do Vento

15h05 - Dança do ventre, com grupo Flor de Lótus (profª Sônia)

15h15 - Dança do ventre, com Sâmia Calafe

15h25 - Dança do ventre moderna, com grupo Sâmia El Kaderi

15h35 - Dança do ventre, com Dani Zampol, do Instituto El Kaderi

15h45 - Dança do ventre, com Nat Molitor, do Instituto El Kaderi

15h55 - Dança do ventre em dupla, com Sâmia El Kaderi e Victor Augustho

16h30 - Tambores Xamânicos, com Espaço Filhos do Vento

17h05 - Dança cigana russa, com grupo Sâmia El Kaderi

17h15 - Dança Alma Cigana, com Movimentação Ballet Diva Thomé

17h35 - Dança Véu Leque, com grupo Sâmia El Kaderi

18h - Show com Guardiões da Noite do Oriente

Domingo, 14/04

11h - Ritual Santa Sara, com Mari Degiovanni 13h - Palestra “Ano novo astrológico: o que esperar do ano de Saturno”, com Heloisa Milena da Silva

13h50 - Dança do ventre, com Sâmia Calafe

14h - Dança cigana, com Espaço Filhos do Vento

14h35 - Dança do ventre moderna, com grupo Sâmia El Kaderi

14h45 - Dança do ventre, com Dani Zampol, do Instituto El Kaderi

14h55 - Dança do ventre, com Nat Molitor, do Instituto El Kaderi

15h05 - Vivência de danças circulares, com Cris Escudeiro (Cia Danza Libre)

15h50 - Tambores Xamânicos, com Espaço Filhos do Vento

16h35 - Dança do ventre “Fogo”, com A3 Espaço de Dança

16h55 - Dança Saidi, com Ângela Falcone

17h05 - Dança do ventre, com Claudine Mendes

17h15 - Dança do ventre em dupla, com Sâmia El Kaderi e Victor Augustho

17h25 - Dança do ventre, com grupo Flor de Lótus (profª Sônia) 17h35 - Dança cigana russa, com grupo Sâmia El Kaderi

17h45 - Dança Véu Leque, com grupo Sâmia El Kaderi

17h55 - Dança cigana latina, com Nicete Andrade

18h - Show com Toca na Terra

Ribeirão Pires

Em Ribeirão Pires, o domingão está cheio. Acontece neste dia 14, o 3° Festival Oriental da Estância. Para os apaixonados pela cultura nipônica, o evento, que rola das 10h às 19h no Paço Municipal, traz arte, comidas típicas, cosplays e apresentações, como a Parada Taikô, Dança dos Leões, e Bon Odori.

Serviço - 3° Festival Oriental de Ribeirão Pires



Local: Paço Municipal

Endereço: Rua Miguel Prisco, 288 – Centro, Ribeirão Pires

Data: 14/04

Horário: 10h às 19h

Entrada: 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet

Programação

11h - Cosplay Pet

11h30 - Dança e Workshop de Kpop (Bluecomet)

12h - Karaokê (Kaikan)

12h30 - Cosplay Fofura (Até 5 anos)

13h - Dança do grupo Satie Dance

13h30 - Cosplay Kids (Entre 6 e 10 anos)

14h - Dança dos Leões (Associação Cultural Desportiva Tai-Chi Chiu Ping Lok) 14h15 - Kati (Associação Cultura Desportiva Tai-Chi Chiu Ping Lok) 14h30 - Karaokê (Kaikan)

14h45 - Dança do Dragão (Associação Cultural Desportiva Tai-Chi Chiu Ping Lok)

15h - Parada Taiko

15h30 - Cosplay Teen (Entre 11 e 15 anos)

16h - Jiu-Jitsu (I9 Dojo)

16h30 - Tai Chi Chuan (Rudge Ramos)

17h - Kenko Taisso (Dança Típica Japonesa - Kaikan)

17h30 - Washi Daiko (taiko)

18h - Cosplay Adulto (Mais de 16 anos)

18h40 - Bon Odori (Dança Típica Japonesa)

Além do Paço, a praça central da cidade também recebe um festival, mas esse é o Grupallooza. A partir das 12h, o evento, que visa promover a cena musical independente, abre o palco para shows de Balaústre, Canela, Cadu Gonzaga, Motel Vertical, Benitivì e muitos outros.



Serviço - Festival Grupallooza

Local: Praça Central - Vila do Doce Endereço: Hugo Remígio Zampol, 31 – Centro, Ribeirão Pires

Data: 14/04

Horário: A partir das 12h

Entrada: Franca

Santo André

Já em Santo André, a programação de aniversário continua, mas dessa vez quem sediará as comemorações é o Parque Central. O espaço recebe o Festival Multicultural, com gastronomia, arte e muita música. O evento acontece das 10h às 18h, com atrações nos palcos 1, 2 e dentro da Tenda Azul.

Serviço - Festival Multicultural

Local:Parque Central

Endereço: Hugo Remígio Zampol, 31 – Centro, Ribeirão Pires

Data: 14/04

Horário:11h às 18h

Entrada: Franca

Programação

11h - Concerto ABBA Sinfônico com a Orquestra Sinfônica de Santo André

12h - Arrastão de Maracatu, com o Grupo no Balanço das Águas

12h - Solta o Som Seci

13h - Circo do Jeito que Dá, com a CIA Fabulosa Trupe

14h - Cortejo Festivo

14h - Breno Faria

15h - Juliana Lima

15h - "Solo Brincante" Efeito Colateral, com Felipe Vasconcello

16h - Espetáculo MalabaRindo, com MB Circo

16h - Stefano Moliner

17h - Conexão de Rua - MIC Aberto, Pocket Shows e Batalha de Rima, com a Batalha da Vila Luzita

17h - Banda Decreto Sem Lei

18h - Pedro Simples

18h - Mais Lazer (Jogos e brincadeiras)