Muita análise, pouca ação

É preocupante a demora da Secretaria de Estado da Saúde para liberar o repasse de R$ 1,5 milhão mensais que ajudaria no custeio do Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, em Mauá. Quase quatro meses depois de ser anunciado com pompa e circunstância pelo titular da Pasta, Eleuses Paiva, o dinheiro ainda não chegou aos cofres da Prefeitura, que segue arcando sozinha com os R$ 10 milhões por mês consumidos pela operação do equipamento, que, na verdade, funciona como pronto-socorro regional. Ao ser questionado ontem pela equipe do Diário, o governo estadual alegou que o envio da verba depende da conclusão de avaliação técnica e que, por isso, não há prazo estimado.

A situação se configura injusta para o contribuinte mauaense. Ele é obrigado a pagar por 100% dos custos do hospital, mas seu uso é compartilhado com pacientes de outros municípios. A administração do prefeito Marcelo Oliveira (PT) vem solicitando desde o início de 2023 repasse de R$ 3 milhões mensais, sobretudo porque, além de ser referência para a população local, o Nardini atende moradores de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, da Zona Leste da Capital e acidentados de estradas como Rodoanel e Índio Tibiriçá. Em 29 de dezembro, Eleuses chamou o petista à Capital e disse que assinaria convênio com a cidade, válido por 12 meses, mas até hoje nenhum centavo chegou.

Compreende-se perfeitamente as dificuldades orçamentárias do Estado, mas o pleito de Mauá parece razoável, donde deveria merecer mais atenção do secretário da Saúde. Como o Nardini não pode recusar socorro a quem lhe bate à porta, seja morador da cidade ou não, caberia ao governo paulista ajudar no pagamento das contas – que não são poucas. Está coberta de razão a gestão Marcelo Oliveira ao fazer o pleito. A sociedade espera que Eleuses Paiva não esteja norteando seu trabalho de acordo com a filiação partidária dos chefes de Executivo que lhe solicitam auxílio. Promover análise detalhada dos pedidos é importante – assim como agir, especialmente quando está em jogo a vida de pessoas.